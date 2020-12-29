“محسوبية في تعيينات وزراء بيجيدي” و”أندية الكرة تغرق” و”حبوب: معلومات ديستي سر تفوقنا” على “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” يوم غد (الأربعاء) على موعد مع مجموعة من الأخبار الساخنة والمهمة، التي من بين مواضيعها على الصفحة الأولى “محسوبية في تعيينات وزراء بيجيدي” و”أندية الكرة تغرق”، ثم “زيارة خاصة” بعنوان “حبوب: معلومات ديستي سر تفوقنا”، التي يتحدث فيها المدير الجديد ل”بسيج” ل”الصباح”، وأيضا “خاص” بعنوان “حين حمى المغرب يهوده”، مرورا بصفحات عدالة، التي تتضمن موضوعا بعنوان “القضاء يرفض حملات مبكرة بالمحاكم”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الرجاء يستنجد بالإلترات”.