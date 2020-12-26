الحاخام بينتو يصاب بكورونا

أصيب ربي يوشياهو يوسف بينتو، رئيس المحكمة العبرية والمشرف على “الكاشروت” (الأكل الحلال حسب تعاليم الديانة اليهودية)، بفيروس “كورونا”، وهو ما أثار تخوف العديد من أبناء الطائفة اليهودية بالمغرب، من إمكانية وقوع مضاعفات خطيرة من شأنها التأثير على صحته، خاصة أنه مصاب بمرض السرطان.

وكان حفيد ربي حاييم بينتو، دفين الصويرة، والحاخام المبجل لدى اليهود المغاربة، الذين يحجون إلى قبره من مختلف أنحاء العالم، أوقف اللقاءات المباشرة مع مريديه وتابعيه، منذ بدء انتشار الوباء في المغرب، مكتفيا بإلقاء دروسه الدينية من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، خاصة على “فيسبوك” و”أنستغرام”.

نورا الفواري