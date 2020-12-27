العابد: الفنانون ليسوا أغنياء

عبرت الفنانة عبير العابد عن استيائها من الأشخاص الذين يقولون إن الفنانين يملكون كثيرا من المال وإنهم لا يعانون أي ضائقة، مضيفة أن إطلالاتهم من خلال الصور في أبهى حلة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعني أنهم أغنياء.

وكتبت الفنانة عبير العابد في رسالة وجهتها إلى جمهورها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “سامح الله الناس الذين يظنون السوء بأغلب الفنانين والموسيقيين ويقولون إن لديهم كثيرا من المال”، مضيفة “ليس الجميع كذلك، وإنما فقط عند الرغبة في نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي فالفنان يحرص دائما على أن تكون إطلالته جيدة، وبالتالي هذا لا يعني أنه غني”.

وعن الوضعية التي يعيشها عدد كبير من الفنانين في ظل توقف الأنشطة الفنية بسبب تفشي وباء كورونا، قالت العابد في الرسالة ذاتها “مازلنا صابرين وصامدين ونترقب تطور الوضع، فتحية لكل شخص له مسؤوليات ويواجه الوضع الراهن دون تعويضات مالية، ولا جمعيات تمد يد المساعدة”.

جدير بالذكر أن الجمهور تعرف على عبير العابد من خلال مشاركتها في برنامج “آربز غوت تالنت”، ووصولها إلى المرحلة النهائية، سيما أنها كانت من بين المشاركين المميزين.

واشتهرت عبير العابد بأداء أغان على إيقاعات الموسيقى الأندلسية، والتي يطلب جمهورها الاستماع إليها في كل السهرات التي تحييها، إضافة إلى أنها تهتم كثيرا بأداء هذا اللون التراثي الغنائي.

أمينة كندي