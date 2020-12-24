مجلس النواب و”حصيلة الدبلوماسية المغربية”

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستتمحور حول موضوع “حصيلة الدبلوماسية المغربية بخصوص ملف الوحدة الترابية وآفاق حسم النزاع المفتعل”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الجلسة العمومية، التي تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.