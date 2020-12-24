فيلم قصير مغربي مرشح للأوسكار

بعد حصوله على الجائزة الكبرى لمهرجان ساندانس 2020، وترشيحه في فئة أحسن شريط قصير لجوائز سيزار 2021، اختير الشريط القصير المغربي “لا يهم إن نفقت البهائم” لمخرجته صوفيا العلوي من طرف أكاديمية الأوسكار، للمنافسة على جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير لسنة 2021.

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن شريط “لا يهم إن نفقت البهائم”، الذي كان الفيلم المغربي الوحيد المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان ساندانس، فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم لهذا المهرجان المرموق، الذي يعتبر أحد أهم الأحداث السينمائية المستقلة في العالم.

وبعد ساندانس، شارك الشريط في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون فيراند (فبراير 2020)، الذي يعتبر أكبر موعد للفيلم القصير في العالم، قبل أن يشارك في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة (فبراير-مارس 2020)، ثم في المهرجان الدولي للفيلم القصير بساو باولو (غشت 2020)، والمهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني لنامير (أكتوبر 2020).