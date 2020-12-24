الداخلة…مركز دبلوماسي وجسر للتعاون الدولي

أكدت مدينة الداخلة، أيقونة الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، موقعها المستقبلي كمركز دبلوماسي وقنصلي وقطب اقتصادي وجسر للتعاون الدولي بين المغرب وعمقه الإفريقي وشريكه الأوروبي.

وهكذا، انتقلت الداخلة، التي احتضنت خلال سنة 2020 العديد من القنصليات العامة لبلدان شقيقة وصديقة، من فضاء طبيعي فريد يمزج بين رمال الصحراء وزرقة البحر وقوة الرياح وروعة الخليج إلى محور للدبلوماسية والدعم السياسي دفاعا عن ملف الوحدة الترابية للمملكة.

ومنذ بداية السنة الحالية، شهدت لؤلؤة الجنوب المغربي دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى هايتي التي أضحت أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.