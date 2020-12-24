تسجيل 2650 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2838 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 425 ألف و864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 388 ألف و728 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7130 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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