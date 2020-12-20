انخفاض في عدد الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2531 حالة شفاء، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 417 ألف و125 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 378 ألف و154 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6957 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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