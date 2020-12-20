ضربة قاضية أخرى لهاري

سقط بدر هاري، البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، بالضربة القاضية مرة أخرى، عندما انهزم أمام بنجامين أديغيي، الروماني الجنسية والنيجيري الأصل، أمس (السبت) على حلبة روتردام، ضمن منافسات “كلوري 76” للوزن الثقيل.

وفشل هاري مجددا في فرض سيطرته على الحلبة، بعد سقوطه في الجولة الثالثة، إثر ضربة قوية سددها منافسه إلى وجهه، تلتها ضربة أخرى أنهت النزال بين البطلين.

وكاد البطل المغربي هاري يسقط الرماني بنجامين في الجولة الثانية، بعدما وجه له سلسلة من الضربات القوية سقط منافسه إثرها على الأرض، قبل أن يواصل القتال بصعوبة بالغة.

وتبخرت آمال هاري في استعادة توهجه، تمهيدا لعودة مرتقبة أمام منافسه العنيد الهولندي ريكو فيرهوفن، وبالتالي استرجاع لقب بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينغ، الذي خسره في وقت سابق أمام البطل نفسه لمناسبتين متتاليتين.

عيسى الكامحي