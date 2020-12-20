توقعات أحوال الطقس اليوم الاحد

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تكون الاجواء، اليوم الأحد، باردة نسبيا مع تكون صقيع خلال الليل و الصباح بكل من الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي و هضاب الفوسفاط.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف والسايس والشمال-الغربي للواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية مما سيعطي قطرات مطرية متفرقة خلال الصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة و كتل ضبابية خلال الليل و الصباح بالقرب من السواحل الشمالية وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الاجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و03 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجة بالريف والجنوب الشرقي و المنطقة الشرقية، وما بين 03 و 08 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الداخلية وما بين 08 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية وسواحل المحيط الأطلسي وسوس و الجنوب.