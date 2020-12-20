اعتقال مهربة بمطار طنجة

علم لدى ولاية أمن طنجة، أن عناصرها العاملة بمفوضية مطار ابن بطوطة الدولي بالمدينة، أوقفت، السبت الماضي، مسافرة من جنسية إسبانية وأصول مغربية، بعد أن ضبطتها متلبسة بحيازة كمية من الحشيش داخل حقيبتها الشخصية، وهي تحاول تهريبها عبر المركز الحدودي في اتجاه الخارج.

وأفاد المصدر، أن الموقوفة، البالغة من العمر 38 سنة، جرى ضبطها من قبل عناصر المراقبة والتفتيش أثناء استعدادها للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة إلى مطار بروكسيل، وأسفرت عملية تفتيش حقيبتها الشخصية عبر جهاز المسح بالأشعة (سكانير) عن وجود أجسام مشبوهة، تبين بعد فتحها أنها عبارة عن كمية من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي حوالي خمسة كيلوغرامات و100 غرام من الكيف المعالج “الشيرا”. وأوضح المصدر ذاته، أن الكمية المحجوزة ضبطت على شكل صفائح ملفوفة بواسطة لصاق بلاستيكي مقوى، عملت المهربة على دسها بعناية فائقة في التجويف الداخلي للحقيبة، في محاولة للتمويه على العناصر الجمركية والأمنية والعبور بها نحو الخارج، لتتم إحالتها على المصالح الولائية للشرطة القضائية بطنجة، التي احتفظت بها لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

المختار الرمشي (طنجة)