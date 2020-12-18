2647 حالة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2727 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 412 ألف و393 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 372 ألف و725 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6854 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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