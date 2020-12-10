تأجيل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا

أفاد بلاغ مشترك بأن المغرب واسبانيا اتفقا اليوم الخميس على تأجيل الاجتماع رفيع المستوى إلى فبراير 2021 بسبب الوضعية الوبائية الراهنة.

وأضاف البلاغ أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا يعد لقاء بالغ الأهمية لتطوير علاقات الصداقة والتعاون العميقة والمكثفة القائمة بين الشريكين الاستراتيجيين.

وأكد البلاغ أن المغرب وإسبانيا لاحظا أن الوضع الوبائي الحالي يحول دون تنظيم الاجتماع رفيع المستوى في الموعد المحدد بكافة ضمانات السلامة الصحية الملائمة للوفدين.

ولهذه الغاية، – يقول المصدر ذاته – اتفق البلدان على تأجيل عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى غاية فبراير 2021 بالمغرب من أجل تأمين فرص انعقاده بسلاسة مع اعتماد الصيغ المعتادة، التي تؤطر اللقاءات من هذا الحجم.

وأكدت الحكومتان مجددا رغبتهما في مواصلة تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي توحد البلدين، يضيف البلاغ.