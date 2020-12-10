المغرب يقترب من إقتناء طائرات مسيرة جد متطورة من أمريكا

قالت مصادر لوكالة “رويترز” يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة “إم كيو-9″ للمغرب.

وأضافت المصادر أنه سيتم التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة في الأيام المقبلة.

و”إم كيو-9” أو “إم كيو-9 ريبر” (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل “بريداتور بي” (Predator B) تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وهي مصممة على أساس “إم كيو-1 بريداتور” ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال.

وتستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة في ضرب مواقع في أفغانستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا تعترف بسيادةالمغرب على صحرائه وأنها ستفتح قريبا قنصلية لها في مدينة الداخلة.