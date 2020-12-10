ترامب: الصحراء مغربية

ستسجل صفحات التاريخ أنه في نهاية سنة 2020 حقق المغرب انتصارا تاريخيا في قضيته الوطنية الأولى ستتباهى الأجيال المقبلة بحكمة مهندسها.

ليس هينا أن ينتزع المغرب مرسوما رئاسيا من أكبر قوة عالمية، لما له من قوة قانونية وسياسية تابثة، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة الأراضي الصحراوية، واقتراب فتح قنصلية لها في الجنوب، تتويجا لمسار ناجح من المفاوضات.

سيعيد التاريخ أن القرار أخرس الاعداء، ولجم أطماع اللاعبين على حبل التناقضات، والقابضين ” للعصا من الوسط”.

هي مرحلة جديدة في الصحراء المغربية، وانطلاقة في تجسيد النماء على أرض الواقع، دون الرضوخ للمزايدات في المحافل الدولية.

مرة قال الراحل الحسن الثاني أن المغرب في صحرائه، أما الآن فهناك من يعمرها والدول تتسابق لفتح القنصليات بها، وأقوى دولة في العالم تعترف بسيادة المغاربة عليها… فاشهد يا تاريخ.