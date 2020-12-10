الرصد الوبائي … 965 حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4249 حالة شفاء، و65 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 391 ألف و529 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 345 ألف و934 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 6492 إلى حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات بـ1412 حالة، والرباط-سلا-القنيطرة (488)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (321)، وسوس ماسة (308)، ومراكش-آسفي (290)، وجهة الشرق (178)، وجهة فاس مكناس (73)، إلى جانب تسجيل 69 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و66 ببني ملال خنيفرة، و62 بجهة كلميم واد نون، و52 حالة بدرعة-تلافيلالت، و26 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وثمان حالات بكل من سوس-ماسة وفاس-مكناس، وست حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وأربع حالات بمراكش-آسفي، وثلاث حالات بكل من طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم واد نون ودرعة-تافيلالت، وحالة واحدة بجهة الشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1078.2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألفا و834 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين 750 ألفا و313 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 39 ألفا و103 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 150 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 965 حالة، 87 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و552 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.