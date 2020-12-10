ترامب يختمها مسكا

واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء والملك يؤكد على حل الدولتين في فلسطين

أجرى الملك اليوم، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، اخبر خلاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جلالته بصدور مرسوم رئاسي، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وأعلن بلاغ للديوان الملكي أنه تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.

ومن عبر الملك للرئيس الأمريكي، باسمه شخصيا، وباسم الشعب المغربي، عن أصدق عبارات الامتنان، للولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموقف التاريخي.

كما أعرب جلالته، أعزه الله، عن جزيل الشكر، لفخامة الرئيس وطاقمه، على هذا الدعم الصريح والمطلق، لمغربية الصحراء. وهو موقف يعزز الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين والارتقاء بها إلى تحالف حقيقي يشمل جميع المجالات.

وخلال الاتصال نفسه، تباحث الملك و الرئيس الأمريكي حول الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.

و أكد الملك بأن حزمة التدابير المتخدة لصالح اليهود الغاربة لا تمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.

ياسين قطيب