فارس وعبد النباوي يعززان التعاون القضائي مع فرنسا

الديبلوماسية القضائية ومحاربة الإرهاب والقاصرون غير المصحوبين على رأس المباحثات

شكلت الديبلوماسية القضائية ومحاربة الإرهاب، وتطوير آليات الشراكة المحاور الكبرى للقاءين اللذين جمعا، أول أمس (الاثنين)، إريك دوبون موريتي، وزير العدل الفرنسي، في أول زيارة له على الصعيد الدولي بصفته حارسا للأختام الفرنسية، بمصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة.

وأكد فارس، خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الفرنسي بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وتطوير آفاق الشراكة لتكون في مستوى الروابط التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين، مبرزا في الوقت نفسه أن اللقاء يندرج في سياق المخطط الإستراتيجي للمجلس، المرتكز على قيم الانفتاح على كافة التجارب القضائية الدولية، ووضع آليات للشراكة البناءة من أجل إيجاد حلول للقضايا المشتركة التي تفرض نفسها على المنتظم الدولي.

وأطلع فيها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وزير العدل الفرنسي، على الأوراش الإصلاحية التي يعرفها المغرب في مجال العدالة، كما استعرض مختلف التدابير الاستراتيجية التي اتخذتها السلطة القضائية في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة “كورونا”.

وفي المقابل نوه وزير العدل الفرنسي بسبل تعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين، على المستوى القضائي وتطويرها، خاصة أن المملكة المغربية تربطها بالجمهورية الفرنسية علاقات قوية في مجال التعاون القضائي، مبرزا رغبة بلاده في تكريس سبل التعاون القضائي بما يخدم مصالح البلدين.

وبالنظر إلى الدور الذي يلعبه القضاء في شأن القضية الوطنية، قدم فارس لوزير العدل الفرنسي مؤلف “وحدة المملكة من خلال القضاء”، الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، والذي يؤكد بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.

اللقاء الثاني لإريك دوبون- موريتي، كان مع رئيس النيابة العامة، والذي قدم خلاله عبد النباوي التجربة المغربية في استقلال النيابة العامة، خلال ثلاث سنوات الماضية، جزءا من السلطة القضائية المستقلة، وسلطة معنية بتتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة.

وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتدارس عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي، سواء في المجال الجنائي أو المدني، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون التقني وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة، سيما جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وكذلك في ميدان حماية حقوق الانسان عموما والفئات الهشة على وجه الخصوص، وما يتطلبه ذلك من اهتمام بتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتحيين دائم لمعارفهم.

من جهته أكد المسؤول الفرنسي، خلال لقاء صحافي عقب محادثات مع رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن فرنسا والمغرب يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن إطار يضم كذلك بلجيكا وإسبانيا، داعيا إلى “العمل بشكل منسق لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة التي يمكن أن تقوض مجتمعاتنا”، مضيفا في الوقت نفسه أن رئاسة النيابة العامة، التي تم إحداثها منذ ثلاث سنوات، تشكل بالنسبة إلى فرنسا مخاطبا أساسيا، لا محيد عنه.

وأبرز الوزير الفرنسي أن قضية القاصرين غير المصحوبين تشكل أولوية بالنسبة إلى البلدين، معربا عن أمله في أن يمكن المخطط الإجرائي المتضمن لتفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذي تمت بلورته، قضاة النيابة العامة الفرنسيين ونظراءهم المغاربة، من العمل يدا في يد، بهدف حماية النظام العام والأطفال.

من جهته، قال عبد النباوي إن المناقشات مع الوزير الفرنسي همت على الخصوص قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين على التراب الفرنسي، مسجلا أن اللقاء يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، وتم الاتفاق، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل الفرنسية ورئاسة النيابة العامة، بهدف تطوير التبادل الثنائي في مجال القضاء.

كريمة مصلي