كورونا يغلق 468 مدرسة

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس (الاثنين)، في مجلس النواب، حصيلة الوضع الوبائي في المدارس، في ظل استمرار الجائحة، وأكد في معرض جوابه عن أسئلة أعضاء مجلس النواب، أن الجائحة لا تزال ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، كما هو الشأن في جميع الدول الأخرى، وقد مكنت التدابير المتخذة من قبل الوزارة من التخفيف من وطأتها، على المستويين التربوي، والصحي.

ودفع اكتشاف بؤر وبائية إلى إغلاق عدد من المؤسسات التربوية، إذ منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي،أغلقت 468 مؤسسة، من بينِها 107 مؤسسات خصوصية، ويدرس فيها حوالي 268.000 تلميذ.

وبخصوص عدد الإصابات المسجلة في صفوف الأشخاص المترددين على المدارس، بلغ حسب أمزازي، 13 ألفا و619 إصابة مؤكدة، مبرزا أن نسبة الإصابة لدى التلاميذ لم تتجاوز 0,06 في المائة، وحوالي 3 في المائة بالنسبة إلى الأطر التربوية والإدارية والتقنية، موضحا أن الوزارة، لم تعطل تنزيل مقتضيات القانون الإطار، مشيرا إلى أن هذا الورش غير قابل للتأجيل.

عصام الناصيري