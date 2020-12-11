طارق أفضل ممثلة في مهرجان القدس

توجت بجائزة “غصن الزيتون” عن فيلم “دقات القدر” لليونسي

توجت، أخيرا، الممثلة يسرا طارق بجائزة “غصن الزيتون” الذهبي لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم السينمائي “دقات القدر” للمخرج محمد اليونسي، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القدس السينمائي الدولي.

ويتطرق الفيلم السينمائي إلى الجرائم الحربية التي ارتكبتها سلطات الاستعمار الإسباني في حق سكان منطقة الريف، خلال حروبها معهم واستعملت فيها الغازات السامة ضد المدنيين العزل في النصف الأول من عشرينات القرن الماضي.

ويسلط الفيلم السينمائي الضوء على قصة امرأتين، الأولى مغربية ترغب في التحرر من قيود التقاليد والعادات، بينما تحاول الشخصية الثانية الإسبانية التخلص من التشدد الديني.

وشارك في بطولة “دقات القدر” ثلة من الممثلين المغاربة، من بينهم يسرا طارق، وعبد الله شاكري، وعبد اللطيف شوقي، ومحمد الشوبي، ورفيق بوبكر، إلى جانب ممثلين من إسبانيا، منهم أوليفيا متشادو فيرجينيا، وأونييفا إيرنانديس خورخي، وفيرنانديس دي إيكيبي لويس ماريا، وغافيرا نفارو مانويل.

وجسدت الممثلة يسرا طارق في “دقات القدر”، دور زوجة أحد المقاومين الذين شاركوا في حرب الريف، وتتميز الشخصية التي أدتها بتمردها ورفضها للتقاليد التي تكرس عبودية المرأة وتمجد العقلية الذكورية.

وفاجأت الممثلة يسرا طارق جمهورها بحلق شعر رأسها تماشيا مع سياق أحداث الفيلم، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات، رغم أنها تعتبر ما قامت به اختيارا جماليا وفكريا، ولا تهدف من ورائه الإثارة المجانية، أو إثارة ضجة.

وإلى جانب جائزة أفضل ممثلة التي توجت بها يسرا طارق ضمن فعاليات مهرجان القدس السينمائي، فقد حصد فيلم “دقات القدر” جوائز أخرى، وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة التصوير.

أمينة كندي