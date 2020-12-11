حايك يغادر “إم بي سي”

غادر الإعلامي اللبناني مازن حايك مجموعة “إم بي سي” تاركا مهامه فيها مديرا عاما للعلاقات العامة ومتحدثا رسميا باسمها، وهو المنصب الذي شغله منذ أكتوبر 2006، ليخوض تجربة مهنية جديدة.

ووجّه مـازن حـايك رسائل شكر وامتنان وتقدير لشركاء الأعمال والزملاء داخل المجموعة الإعلامية وخارجها، بحسب وصفه ، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ وليد آل ابراهيم، وقال: “على مر السنين، كان لي امتياز التعاون مع رموزها في قطاع (الإعلام والترفيه)، ومجموعة واسعة من القادة في العام والخاص، وروّاد الأعمال، وقادة الرأي، والصحافيين المرموقين من المنطقة والعالم، وأبرز نجوم الفن والترفيه، ممن يتسع لهم قلبي، وتحتضنهم ذاكرتي”.

في المقابل، بدأت التساؤلات حول الخطوة المقبلة لحايك، وتحدثت مصادر إعلامية أن حايك تلقى عرضاً من قناة “الشرق” للانضمام إليها مسؤولا إعلاميا، بعدما انطلقت قبل أسابيع، واللافت للانتباه أنه في حال التحق حايك بهذه القناة، فإن الأمر سيكون مثيرا للاهتمام، خاصة أن “إم بي سي” و”الشرق” تعملان معاً تحت جناح “الشركة العربية للأبحاث” التي يديرها بن سلمان، ولكن لكل قناة جناح معين، وتوجه مختلف.

ع . م