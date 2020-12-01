سبيدي … الجودة في خدمة الزبون

شركة رائدة بتجهيزات حديثة للصيانة وبيع العجلات والإصلاح السريع للسيارات

رافقت تطور صناعة السيارات وتسويقها بالمغرب، دينامية موازية في المهن المرتبطة بالسيارات وصيانتها، لتصبح منظومة قائمة توفر الخدمة للمستهلك، لتنتقل من الورشات التقليدية إلى مؤسسات حديثة تقدم مختلف الخدمات الخاصة بالإصلاح الميكانيكي، وتغيير قطع الغيار وبيع العجلات والمستلزمات الخاصة بمحرك السيارات.

ولم يقف الأمر عند المؤسسات المغربية، بل تم فتح السوق أمام شركات عالمية متخصصة في تقديم تلك الخدمات المتعددة، من بينها فضاءات «سبيدي» للفحص والصيانة الشاملة، وهي شركة فتحت أول أبوابها من قبل «مجموعة أكوا»، في إطار عقد فرانشيز» مع نظيرتها الفرنسية.

ونجحت الشركة على مدى أزيد من 15 سنة في توسيع شبكتها، وتطوير خبرتها في مجال صيانة السيارات والإصلاح السريع لها، المرتبطين بشروط السلامة، إذ تقدم عبر مختلف فروعها الممتدة على التراب الوطني، خدمات تهم العجلات وزيوت المحرك وزيت الفرامل وضبط أنظمة التبريد، والفرامل وكهرباء السيارات، والبطاريات، كما توفر قطع الغيار المختلفة لزبنائها.

وتحرص الشركة على تقديم خدمات، وفق معايير الجودة، اعتمادا على موارد بشرية وخبرات تقنية مؤهلة تشتغل في مختلف فروعها، سعيا لضمان خدمات في مستوى انتظارات الزبون، معززة بتجهيزات تقنية حديثة، مع الحرص على استعمال قطع غيار معتمدة، وضمان مواكبة مستمرة للزبون.

ويحرص تقنيو الشركة على منح الزبون دفتر الصيانة، الذي يوثق لمختلف العمليات التي خضعت لها السيارة بأحد مرافقها، لضمان المواكبة، ومنح تحفيزات عند الالتزام بالوفاء لخدماتها، وإعطاء ضمانات المواكبة عند الضرورة.

ومن بين الخدمات التي تسهر الشركة على تقديمها لزبنائها، خدمة العجلات، التي تعتبر أحد أهم المكونات التي تضمن شروط السلامة والوقاية من حوادث السير، ولذلك تحرص على تقديم أجود العجلات المعتمدة، إيمانا منها بأن العجلات تعتبر العناصر الوحيدة التي تجعل السيارة في احتكاك مع الطريق، ما يفرض جودتها ووضعيتها السليمة لضمان سلامة السير، وهو ما يحرص تقنيو وخبراء الشركة على تقديمه ضمن النصائح والإرشادات التي تقدم إلى الزبون.

وتمثل مهمة ضبط توازن العجلات وضمان سلامتها من التآكل الخارجي واحترام مستوى نفخها، أحد أهم الشروط الواجب الانتباه إليها من قبل السائق.

وفي إطار الحرص على خدمة الزبون، هيأت «سبيدي» مركزا للاتصال، لضمان التواصل مع الزبون، يشتغل من الاثنين إلى الخميس، ابتداء من الساعة الثامنة إلى الخامسة بعد الزوال، لتقديم الأجوبة عن تساؤلان الزبناء، وتوجيههم عند الحاجة، في إطار الحرص على الوفاء للأهداف التي وضعتها.

ومن بين الأهداف السبعة التي تحرص الشركة على الالتزام بها، إنجاز 12 عملية مراقبة وإصلاح مجاني لجميع سيارات زبنائها، مع الالتزام بالشفافية في كل الأعمال التي تقوم بها وتقديم توضيحات حول المشاكل الميكانيكية للسيارة وتغيير القطع عند الضرورة، باستشارة مع الزبون.

بطاقة الوفاء لتحفيز الزبون

من بين التحفيزات التي تقدمها إمكانية إنجاز فحص وتقديم مقترح أثمان بالمجان، وضمان تقديم جميع الخدمات في مراكزها المختلفة، وعلى جميع أنواع السيارات، بما فيها السيارات الحديثة، وفي كل هذه العمليات، يظل هدف الجودة هو الموجه سواء في نوعية قطع العيار المستعملة، أو نوعية عمليات الإصلاح السريعة وأشغال الصيانة التي تقدمها الفرق التقنية العاملة لديها.

ومن بين الضمانات التي تقدمها «سبيدي» إلى جانب اختيار المزودين من بين الشركات العالمية الرائدة، والخبرة التي يتوفر عليها التقنيون العاملون لديها، منح ضمانة لسنة واحدة، عن كل عمليات الصيانة التي تقوم بها، سواء بالنسبة لقطع الغيار أو الخدمة، وكلها عمليات موثقة، لدى الشركة التي تحرص على احترام البيئة، في تدبير النفايات والزيوت والعجلات المتلاشية والبطاريات التي يتم استبدالها. كما توفر الشركة بطاقة الوفاء التي تمكن الزبناء من الاستفادة من تحفيزات وخدمات بالمجان، في جميع مراكزها.

برحو بوزياني