تساقطات ثلجية وطقس بارد وزخات رعدية قوية

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة سيشهد تساقطات ثلجية مهمة، وانخفاضا في درجات الحرارة، وزخات رعدية قوية، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية مهمة ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت وإفران وخنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات والرشيدية وبولمان، وذلك يومي الخميس والجمعة.

ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 7 درجات وناقص 3 درجات، من اليوم الخميس إلى الأحد المقبل، بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران.

كما يرتقب تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 درجات ودرجتين، في كل من خنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات وتنغير والرشيدية وجرادة والحسيمة وبولمان.

وأضافت المديرية أن زخات مطرية رعدية قوية ستهم، اليوم الخميس وغدا الجمعة، أقاليم وعمالات فكيك وجرادة ووجدة وبركان وتاوريرت وكرسيف والرشيدية، مضيفة أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بهبات رياح مع احتمال تساقط البرد محليا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زخات محليا معتدلة ستهم بعد زوال اليوم الخميس أقاليم أكادير إداوتانان، وشتوكة أيت باها، وتارودانت، وكلميم، وانزكان آيت ملول، وسيدي إفني وتيزنيت، مضيفا أن رياحا محليا قوية (من 70 إلى 85 كلم/الساعة) ستهم اليوم أقاليم وعمالات بركان وبولمان وفكيك والرشيدية وكرسيف وجرادة وميدلت والناظور.