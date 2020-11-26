محمود الإدريسي في ذمة الله

توفي اليوم الخميس، الفنان محمود الإدريسي، عن عمر ناهز 72 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسب ما علم لدى مصدر من نادي الفنانين المغاربة.

وكان الفنان الراحل قد دخل في بداية الأسبوع الجاري إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، إثر تدهور حالته الصحية.

ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المزداد سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد رموز الأغنية المغربية.

وأثرى الفقيد الخزانة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها “ساعة سعيدة”، و”اصبر يا قلبي”، و”محال ينساك البال” و”عيشي يا بلادي”، وغيرها من الأعمال الخالدة.