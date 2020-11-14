4 فوائد لاستهلاك الليمون  

يعتبر الليمون غنيا بكثير من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية الأساسية, التي يحتاج إليها الجسم لتعزيز المناعة ومكافحة الأمراض. وينصح خبراء التغذية بشرب عصير الليمون لإمداد الجسم بالعناصر المرطبة للبشرة، إذ يعمل على مدها بالرطوبة اللازمة، مؤكدين أن الليمون يساعد، أيضا، على تعزيز نكهة الماء، ما يدفع الشخص إلى شرب الكميات المطلوبة من الماء، ما يسهل الحصول على بشرة نضرة. ومن بين فوائد شرب عصير الليمون، تحسين مظهر البشرة، لاحتوائه على فيتامين “ج”، الذي يساعد على التغلب على تجاعيد البشرة والحماية من جفاف الجلد الشديد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن ذلك، فإن فيتامين ج يعزز إنتاج الكولاجين اللازم لتعزيز مرونة الجلد وتقليل ترهلاته.

إ.ر