الرصد الوبائي ليوم الإثنين … 2526 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2788 حالة شفاء، و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 225 ألف و70 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 187 ألف و101 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3826 حالة.

الدار البيضاء سطات 864

الرباط سلا القنيطرة 675

الشرق 262

طنجة تطوان الحسيمة 174

سوس ماسة 172

مراكش أسفي 125

بني ملال خنيفرة 98

فاس مكناس 64

الداخلة وادي الذهب 56

درعة تافيلالت 31

العيون الساقية الحمراء 3

كلميم واد نون 2