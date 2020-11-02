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الرصد الوبائي ليوم الإثنين … 2526 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2788 حالة شفاء، و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 225 ألف و70 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 187 ألف و101 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3826 حالة.
الدار البيضاء سطات 864
الرباط سلا القنيطرة 675
الشرق 262
طنجة تطوان الحسيمة 174
سوس ماسة 172
مراكش أسفي 125
بني ملال خنيفرة 98
فاس مكناس 64
الداخلة وادي الذهب 56
درعة تافيلالت 31
العيون الساقية الحمراء 3
كلميم واد نون 2