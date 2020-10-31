أخبار 24/24
الرصد الوبائي ليوم السبت … 3790 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3350 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 219 ألف و84 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 181 ألف و275 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3695 حالة.
الدار البيضاء سطات +1806
الرباط سلا القنيطرة +736
الشرق +428
سوس ماسة +195
طنجة تطوان الحسيمة +181
مراكش أسفي +138
فاس مكناس +99
بني ملال خنيفرة +96
درعة تافيلالت +65
كلميم واد نون +29
الداخلة وادي الذهب +17
العيون الساقية الحمراء