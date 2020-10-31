ماكرون: تصريحاتي حول الرسوم الكاريكاتورية “تم تحريفها”

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بـ”تحريف” طال تصريحاته حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن “مسؤولين سياسيين ودينيين” أوحوا بأن هذه الرسوم “موجهة من الحكومة الفرنسية” ضد الإسلام.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، قال الرئيس الفرنسي إن “ردود فعل العالم الإسلامي سببها الكثير من الأكاذيب، وأن الناس اعتقدوا أنني مؤيد لهذه الرسوم الكاريكاتورية (…) أنا أؤيد حرية الكتابة والفكر والرسم في بلادي لأنني أعتقد أن هذا الأمر مهم، وهو حق، إنها حرياتنا”.