وفاة الممثل شون كونري

توفي الممثل البريطاني الأسطوري شون كونري، أول من جسد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند الذي قد مه في سبعة أفلام، عن 90 عاما وفق ما ذكرت “بي بي سي” السبت.

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم “ذي أنتاتشابلز”. كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.

كما أدى كونري دور البطولة في “ذي هانت فور ريد أكتوبر” و”إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد” و”ذي روك 2″.

وقد كان كونري أول من قال الجملة الشهيرة “بوند، جيمس بوند”. وهو أدى دور العميل السري 007 في سبعة أفلام من السلسلة التي ألفها إيان فليمنغ بين 1962 و1983.

وفور إعلان الخبر، بدأت التعزيات تتدفق تحية لكونري الذي كان يعتبر أحد أعظم نجوم السينما في جيله.

وجاء في رسالة على حساب في تويتر يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضا وتوفي عام 2017 “كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري”.

وتابعت الرسالة “بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائما أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق”.