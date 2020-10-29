“كاف”: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأجل غير محدد

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) اليوم الخميس، تأجيل مباراة نادي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي كان مقررا لها الأحد المقبل لأجل غير مسمى.

وذكرت الكاف على حسابها الرسمي على “تويتر” ان اتصالات تجري بين الناديين وخبراء من الكاف من أجل تحديد تاريخ جديد للمباراة في انسجام تام مع اللوائح الجاري بها العمل وبما يحفظ مصالح الناديين.

وتابعت ،انه بناء على طلب من السلطات المصرية تقرر أيضا تأجيل المباراة النهائية موضحة ان اتصالات رسمية تجري حاليا للتوافق حول التاريخ المناسب بحسب الاجندة.