أخبار 24/24
الرصد الوبائي ليوم الأحد … 3020 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2823 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 197 ألف و481 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 163 ألف و195 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3301 حالة.
الدار البيضاء سطات +1090
الرباط سلا القنيطرة +726
الشرق +270
سوس ماسة +227
طنجة تطوان الحسيمة +216
مراكش أسفي +148
بني ملال خنيفرة +106
درعة تافيلالت +105
العيون الساقية الحمراء +54
كلميم واد نون +35
فاس مكناس +33 +4
الداخلة وادي الذهب +10