محاكمة فلاحين بتهمة زراعة الكيف

مثل 15 فلاحا من مزارعي القنب الهندي ومروجي المخدرات، زوال أول أمس (الخميس)، أمام ابتدائية تاونات لمحاكمتهم بجنح مختلفة لزرع هذه النبتة أو محاولة إنتاجها بمناطق متفرقة بالإقليم، خاصة بالجماعات التابعة لدائرة غفساي، بعدما أوقفوا إثر الحملات التي قامت بها مصالح الدرك خاصة بمحيط سد الوحدة.

وتوبع المتهمون وأغلبهم أرباب أسر، في 11 ملفا بعد إيقافهم في أوقات مختلفة ومتباعدة، قبل إحالتهم على النيابة العامة التي تابعت اثنين منهم بجنحة محاولة إنتاج المخدرات، التهمة المضافة لتهم “الاتجار فيها بصفة غير مشروعة وزراعة القنب الهندي” في 4 ملفات لفلاحين زرعوا الكيف وأحدهم ترامى على الملك المائي.

ح . أ (فاس)