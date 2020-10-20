الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 3254 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2417 حالة شفاء، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 179 ألف و3 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 148 ألف و838 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3027 حالة.

الدار البيضاء سطات 1559

الشرق 384

الرباط سلا القنيطرة 326

طنجة تطوان الحسيمة 202

مراكش أسفي 175

سوس ماسة 148

بني ملال خنيفرة 140

العيون الساقية الحمراء 95

درعة تافيلالت 80

فاس مكناس 62

الداخلة وادي الذهب 46

كلميم واد نون 37