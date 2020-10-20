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الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 3254 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2417 حالة شفاء، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 179 ألف و3 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 148 ألف و838 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3027 حالة.
الدار البيضاء سطات 1559
الشرق 384
الرباط سلا القنيطرة 326
طنجة تطوان الحسيمة 202
مراكش أسفي 175
سوس ماسة 148
بني ملال خنيفرة 140
العيون الساقية الحمراء 95
درعة تافيلالت 80
فاس مكناس 62
الداخلة وادي الذهب 46
كلميم واد نون 37