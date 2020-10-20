أقدام مغربية تزين عصبة الأبطال

مواجهة حارقة اليوم بين تشيلسي زياش وإشبيلية النصيري وبونو وحدادي

تعود عصبة أبطال أوربا، اليوم (الثلاثاء)، لتشد أنظار المتتبعين المغاربة وغيرهم في العالم، إذ ينطلق دور المجموعات بمواجهات نارية، ابتداء من السادسة إلا خمس دقائق بالتوقيت المغربي.

ويدشن جوفنتوس هذا الدور بمواجهة دينامو كييف الأوكراني خارج ملعبه، لحساب المجموعة السابعة، فيما يستقبل برشلونة لحساب المجموعة نفسها فرينكفاروزي المجري في الثامنة.

وفي لندن، يتواجه حكيم زياش رفقة تشيلسي، مع يوسف النصيري وياسين بونو ومنير حدادي وأسامة الإدريسي رفقة إشبيلية، في الثامنة، لحساب المجموعة الخامسة، فيما يستقبل رين كراسنودار الروسي في المجموعة نفسها.

وفي المجموعة الثامنة، لن تكون بداية المسابقة سهلة لباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي خسر نهاية الموسم الماضي، حين يستقبل مانشستر يونايتد، في الثامنة، فيما يرحل بطل تركيا باشاك شهير إلى ألمانيا لمواجهة لايبزيج ضمن المجموعة نفسها.

ولحساب المجموعة السادسة، يستقبل لاتسيو الإيطالي دورتموند الألماني، فيما يرحل بروج البلجيكي لمواجهة زينيت الروسي.

وتتواصل المباريات غدا (الأربعاء) بمواجهات نارية أخرى، إذ يستقبل ريال مدريد شاختار دونيتسك الأوكراني (المجموعة الثانية)، في السادسة إلا خمس دقائق، فيما يستقبل إنتر ميلان ضمن المجموعة نفسها بروسيا مونشغلادباخ الألماني في الثامنة.

ويستهل مانشستر سيتي المسابقة بملعبه أمام بورتو في الثامنة مساء، لحساب المجموعة الثالثة، فيما يستقبل أجاكس أمستردام ليفربول ضمن المجموعة الرابعة، ويصطدم بايرن ميونيخ، بطل النسخة السابقة، بأتلتيكو مدريد، لحساب المجموعة الأولى.

العقيد درغام