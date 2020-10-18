الزمالك يهزم الرجاء البيضاوي

انهزم فريق الرجاء الرياضي أمام فريق الزمالك المصري بهدف لصفر ( 0-1 )، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الابطال الافريقية .

وسجل هدف فريق الزمالك الدولي المغربي أشرف بن الشرقي في الدقيقة 18 من عمر المباراة ، بعد أن انبرى لتمريرة عرضية للجناح مصطفى السيد بضربة رأسية بديعة أسكنها شباك الحارس أنس الزنيتي .

ويجرى لقاء الإياب بين الفريقين في 24 أكتوبر الجاري على أرضية ملعب القاهرة الدولي .