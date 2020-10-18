الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2721 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2591 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 173 ألف و632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 143 ألف و972 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2928 حالة.

الدار البيضاء سطات 1221

الرباط سلا القنيطرة 408

سوس ماسة 207

طنجة تطوان الحسيمة 185

الشرق 148

بني ملال خنيفرة 135

درعة تافيلالت 131

مراكش أسفي 129

فاس مكناس 72

العيون الساقية الحمراء 63

كلميم واد نون 17

الداخلة وادي الذهب 5