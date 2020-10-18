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الرصد الوبائي ليوم الأحد … 2721 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2591 حالة شفاء، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 173 ألف و632 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 143 ألف و972 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2928 حالة.
الدار البيضاء سطات 1221
الرباط سلا القنيطرة 408
سوس ماسة 207
طنجة تطوان الحسيمة 185
الشرق 148
بني ملال خنيفرة 135
درعة تافيلالت 131
مراكش أسفي 129
فاس مكناس 72
العيون الساقية الحمراء 63
كلميم واد نون 17
الداخلة وادي الذهب 5