الوداد ينهزم أمام الأهلي المصري

انهزم فريق الوداد الرياضي أمام فريق النادي الأهلي المصري بهدفين لصفر ( 0-2) ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم ذهاب نصف نهائي عصبة الابطال الافريقية .

وسجل هدفي النادي الأهلي المهاجم محمد مجدي أفشا في الدقيقة (4 ) ،و المدافع علي معلول في الدقيقة (61 ) عن طريق ضربة جزاء .

وأضاع فريق الوداد الرياضي ضربة جزاء نفذها المهاجم بديع أوك في الدقيقة 42 .

و يقام لقاء الإياب بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل بالقاهرة .