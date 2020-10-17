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الرصد الوبائي ليوم السبت … رقم قياسي في عدد الوفيات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2392 حالة شفاء، و60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 170 ألف و911 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 141 ألف و381 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2878 حالة.
الدار البيضاء سطات 1809
الرباط سلا القنيطرة 475
الشرق 358
سوس ماسة 265
طنجة تطوان الحسيمة 261
بني ملال خنيفرة 189
مراكش أسفي 178
درعة تافيلالت 77
فاس مكناس 62
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 41
الداخلة وادي الذهب 5