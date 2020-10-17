الرصد الوبائي ليوم السبت … رقم قياسي في عدد الوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2392 حالة شفاء، و60 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 170 ألف و911 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 141 ألف و381 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2878 حالة.

الدار البيضاء سطات 1809

الرباط سلا القنيطرة 475

الشرق 358

سوس ماسة 265

طنجة تطوان الحسيمة 261

بني ملال خنيفرة 189

مراكش أسفي 178

درعة تافيلالت 77

فاس مكناس 62

كلميم واد نون 43

العيون الساقية الحمراء 41

الداخلة وادي الذهب 5