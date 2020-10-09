نقابة تطالب بـ “ثورة” في أنظمة التقاعد

دعت إلى توحيد وتجميع صناديق التأمين الصحي والمعاش في صندوقين عام وخاص



دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إصلاح “حقيقي” للأنظمة الاجتماعية، من خلال توحيد وتجميع صناديق التأمين الصحي والتقاعد في صندوقين عام وخاص، في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي، معبرا عن رفضه لأي اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين، لتغطية الصناديق الاجتماعية المفلسة بسبب الفساد.

وأضافت النقابة ذاتها، أنه “على ضوء القرار الحكومي القاضي بمواصلتها استنزاف جيوب الموظفين والأجراء، وضرب قدراتهم الشرائية، مما يشي بمنحى سلبي في التعاطي مع قضايا العمال والموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، من خلال فرض اقتطاعات جديدة لفائدة صناديقها الاجتماعية المفلسة، بسبب النهب والفساد الذي عانت بسببه لعشرات السنين، وهي قرارات أكدها وزير الاقتصاد والمالية، الموكول له إعداد مشروع ميزانية 2021، ووضع إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي وصل إلى وضعية كارثية، بسبب تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع معدل المديونية وفوائدها إلى مستويات قياسية”.

وأشار المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، إلى أن الدين الخارجي للمغرب تجاوز 40 مليار دولار، وخدمة الدين فاقت 25 مليار درهم، منها 4 ملايير درهم فوائد، فضلا عن العجز الاجتماعي المتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بسبب تسريح جماعي للعمال، إذ تجاوز مؤشر البطالة 15 في المائة، وضياع ما يقارب ملايين منصب شغل بسبب تداعيات الجائحة، والتوقف الاضطراري للاقتصاد غير المهيكل، الذي يشغل 4.5 مليون من الأسر، ويعيش أفرادها دون خط الفقر، ولا يكفي دخلهم لتوفير الغذاء، وهو ما أدى إلى اتساع فجوة ودائرة الفوارق الطبقية، في الوقت الذي أطلق فيه العنان لتجار الأزمات، لتحقيق أرباح طائلة أمام أعين السلطات الحكومية، وبمباركة منها أحيانا في ظل الجائحة.

ودق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر، بسبب ما وصفه بـ “السياسات اللاشعبية التي عطلت نمو الاقتصاد الوطني، وأغرقت البلاد في مستنقع المديونية والعجز الشامل، وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والأمية، في ظل تغطية اجتماعية ضعيفة جدا، لا تتجاوز 30 في المائة من السكان”. وجدد بيان النقابة، تأكيده على أن فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، يعود بالأساس إلى تبني منطق الليبرالية المتوحشة، ومقاربات الريع والاحتكار واقتصاد الامتيازات، واستمرار مظاهر الفساد والرشوة وسوء الحكامة.

وشددت النقابة ذاتها، على ضرورة وضع خطة شاملة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا، تستوعب مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، أو الوافدين إليه من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا، وضمان استقرار الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكدت النقابة، على ضرورة تبني “إصلاح حقيقي للأنظمة الاجتماعية، وتوحيد وتجميع صناديق التامين الصحي والتقاعد، في صندوقين عام وخاص، في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي، يضم إلى جانب الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، تفاديا للتبذير، وبناء نظام جهوي للحماية الاجتماعية، لتقريب خدماته للأجراء وللفئات المستهدفة من التغطية الاجتماعية، في إطار السجل الوطني الموحد.

عصام الناصيري