“حرب الرمال” تندلع بالعرائش

دقت طبول الحرب في العرائش، في الآونة الأخيرة، بين أصحاب مقالع الكثبان الشاطئية الواقعة على مستوى منطقة أولاد الصخر، الذين شنوا حملة على منافسهم الوحيد بالمنطقة.

وقال مصدر مطلع إن “حرب رمال” جديدة، طفحت على السطح، بعد تسلم شركة جرف الموانئ على شهادة الموافقة البيئية، قبل أيام، من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أبطالها أصحاب مقالع الكثبان الشاطئية الذين شنوا حملة على منافسهم بالمنطقة، إذ “بمجرد توصل الشركة بشهادة الموافقة البيئية خرجت جهات تستغل رخص استخراج رمال الكثبان الشاطئية لتشن حملة شرسة على الشركة بمشاركة بعض السياسيين بالمنطقة”، مضيفا “أن الحرب تدخل في إطار المنافسة على تسويق الرمال بشمال المملكة، عكس ما يروج له أنه بداعي الدفاع عن البيئة، لأن الجهات المخول لها الحديث عن الآثار الإيجابية أو السلبية لجرف الرمال هي المعاهد المتخصصة، وليس الشركات نفسها”.

وأوضح المتحدث نفسه أن الحرب الجديدة استعملت فيها كل الأسلحة، مثل الشائعات والمغالطات، منذ أن خرجت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة)، ببلاغ أكدت فيه أن قرار الموافقة البيئية لمشروع جرف الرمال بالعرائش الذي “لم يتم سحبه”، كما تردد الشائعات نفسها، خاصة أن الوزارة ردت على ما تناقلته الشائعات بخصوص سحب رخصة الموافقة البيئية للمشروع، وقالت “إن قرار هذه الموافقة منح بعد 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع، وفي إطار احترام للمساطر المعمول بها، لم يتم سحبه.

وتابعت الوزارة أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، “فإن سحب قرار الموافقة البيئية لا يتم إلا في حال عدم إنجاز المشروع خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على هذا قرار الموافقة”، مؤكدة أن هذه الموافقة “البيئية لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع، لأن ذلك من اختصاص القطاعات المعنية، ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل”، موضحة أن دورها”يتمثل في تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها”.

خالد العطاوي