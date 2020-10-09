طفلة شفشاون المنقبة تعود إلى الفصل

نفى رشيد كايز، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشفشاون، أن تكون إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم منعت تلميذة منقبة من متابعة دراستها أو طردتها من المؤسسة. وأكدكايز، في اتصال مع “الصباح”، أن الطفلة، التي لا تتجاوز 12 سنة من عمرها، تتابع دراستها بشكل عاد في المؤسسة، بعد أن تم التواصل مع ولي أمرها، بخصوص ارتداء النقاب، واقتنع بضرورة خلعه، والاكتفاء بالحجاب العادي.

وقال كايز إن الأمر لا علاقة له بحرية اللباس أو التدين أو غيره، بل بالنظام الداخلي المعمول به داخل المؤسسة، والذي يفرض على المتمدرسين التقيد بـ “هندام محترم”، والحضور بوجه مكشوف، لتسهيل عملية التواصل بين المعلمين وتلاميذهم، مضيفا أن الطفلة التي أثارت قضيتها رواد”فيسبوك”، لم تكن ترتدي النقاب في مستوى الابتدائي، بل كانت تكتفي بالحجاب، قبل أن تتوجه نحو النقاب الكامل، بمجرد وصولها السنة الأولى من المستوى الإعدادي، مشيرا إلى أن المسألة تم حلها بشكل ودي مع ولي أمرها، الذي اقتنع بوجهة نظر المؤسسة التعليمية، وسمح لها بإكمال دراستها وهي مرتدية حجابها العادي.

وأشار كايز إلى أن المؤسسة، مثلها مثل جميع المؤسسات التعليمية في المغرب، لا يمكنها أن تطرد التلميذة أو تصادر حقها فيالتمدرس، علما أنها متفوقة في دراستها، موضحا أن اللباس المناسب مفروض على جميع التلاميذ، بغض النظر عن توجهاتهم.

واشتعلت، كما العادة، الحرب بين دعاة الحداثة والمحافظين، على “فيسبوك”، وعاد نقاش حرية اللباس من جديد ليطفو على الساحة، وخرج كبار الشيوخ والدعاة والفقهاء ليدلوا بدلوهم في الموضوع، إذ دعا محمد عبد الوهاب رفيقي الدولة إلى التدخل، من أجل حماية الأطفال من آبائهم، معتبرا فرض الأب إيديولوجيته وقناعاته الخاصة على ابنته الصغيرة وفرض النقاب عليها ومنعها من التمتع بطفولتها “جريمة” وليست أبدا حرية، كما طالبها بإنقاذها من “براثن هذا الأب المتطرف، وحمايتها جسديا ونفسيا”، قبل أن يرد الشيخ محمد الفيزازي على زميله السابق الذي طلق السلفية بالثلاث وعانق الحرية والحداثة، ليصفه بـ “المنحل” و”المتفسخ” و”الديوث من الوزن الثقيل”، وتساءل:”ماذا كان يمكن أن يفعل لو أن ابنته فاجأته بتقديمها عشيقا لها للتعرف عليه أو بذهابها إلى الحانة للرقص واحتساء بعض كؤوس الجعة أو حتى “الروج” بعلمه؟”…

نورا الفواري