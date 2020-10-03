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الرصد الوبائي ليوم السبت … 2663 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2643 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 131 ألف و228 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 108 ألف و687 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2293 حالة.
التوزيع الجغرافي الحالات:
الدار البيضاء سطات 1475
الرباط سلا القنيطرة 270
مراكش أسفي 261
سوس ماسة 146
بني ملال خنيفرة 112
درعة تافيلالت 101
طنجة تطوان الحسيمة 99
الشرق 88
فاس مكناس 42
الداخلة وادي الذهب 28
العيون الساقية الحمراء 24
كلميم واد نون 17