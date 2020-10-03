الرصد الوبائي ليوم السبت … 2663 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2643 حالة شفاء، و30 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 131 ألف و228 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 108 ألف و687 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2293 حالة.

التوزيع الجغرافي الحالات:

الدار البيضاء سطات 1475

الرباط سلا القنيطرة 270

مراكش أسفي 261

سوس ماسة 146

بني ملال خنيفرة 112

درعة تافيلالت 101

طنجة تطوان الحسيمة 99

الشرق 88

فاس مكناس 42

الداخلة وادي الذهب 28

العيون الساقية الحمراء 24

كلميم واد نون 17