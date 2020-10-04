ترامب: أشعر بتحسن كبير وسأعود قريبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نقل الى المستشفى إثر التأكد من إصابته بكوفيد-19، في مقطع فيديو نشر على تويتر مساء السبت أنه يشعر “بتحسن كبير”، واعدا بـ”العودة قريبا”.

وقال ترامب (74 عاما) الذي يعالج في مركز وولتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بضاحية واشنطن بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19 “جئت إلى هنا. لم أكن على ما يرام”.

وأضاف “أشعر بتحسن كبير الآن، نحن نعمل بجد كي أشفى تماما. أعتقد أنني سأعود قريبا وأتطلع إلى إنهاء الحملة الانتخابية بالطريقة التي بدأتها بها”.

واعتبر ترامب أن الأيام القليلة المقبلة ستشكل “اختبارا حقيقيا” لقدرته على الصمود في الوقت الذي يكافح فيروس كورونا المستجد بالمستشفى.