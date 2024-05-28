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الصباح السياسي

برقية تهنئة من الملك إلى رئيسة إثيوبيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

منذ ساعتين
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيسة إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سهلى ورق زودي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “بمناسبة عيد بلدكن الوطني يطيب لي أن أتوجه إليكن، ومن خلالكن إلى حكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بأطيب التهاني وأوفى المتمنيات بموصول التقدم والرخاء”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وهي مناسبة كذلك لأجدد تقديري للعلاقات العريقة التي تجمع بين بلدينا، والتي نعمل بتطلع دائم إلى تنميتها، بما يخدم مصلحة شعبينا ويعزز وحدة قارتنا وازدهارها”.

منذ ساعتين
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