الملك يهنئ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صـاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وقال صاحب الجلالة في هذه البرقية “يطيب لي، على إثر توليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات، داعيا الله تعالى أن يجعل التوفيق والسداد على الدوام حليف سموكم في قيادة الشعب الكويتي نحو المزيد من التقدم والازدهار”.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن تقدير جلالته الكبير “للأواصر الأخوية المتينة التي تشدنا شخصيا وأسرتينا”، مؤكدا جلالته حرصه على العمل مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بدولة الكويت، لما فيه منفعة الشعبين ومصلحة الأمة العربية والإسلامية.