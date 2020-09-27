“حميد ملوك”… نصائح عاطفية

اختار اليوتوبر حميد ملوك من خلال قناته الرسمية على “يوتوب” بعنوان “حميد ملوك” تقديم محتوى مغاير عن باقي القنوات، إذ يقدم من خلال فيديوهاته عدة نصائح عاطفية ترمي إلى الحفاظ على علاقة الشريكين وتجاوز كل أنواع المشاكل والصعوبات.

ومن أحدث الفيديوهات، التي طرحها، أخيرا، اليوتوبر حميد ملوك فيديو بعنوان “كيف تجعله لا يتجاهلك ويهتم بك دائما”، إذ يقول إنه قدمه استجابة لطلبات شريحة واسعة من متتبعيه الذين سألوه عن الطريقة المثلى، التي يمكن من خلالها الحفاظ على الثقة بين الطرفين وعدم تفكير طرف في شخص آخر.

وقال صاحب قناة “حميد ملوك” إن الأشياء التي تؤدي إلى توطيد العلاقة بين الطرفين هي الثقة والاحترام والاقتناع بعيدا عن التفكير في أية أهداف، التي ستكون سببا في وضع حد لها في أقرب وقت.

ومن بين نصائح اليوتوبر حميد ملوك أنه ينبغي على الطرفين احترام نقط الاختلاف بينهما، موضحا أنه حين يقول طرف ما أن لديه الاهتمامات والهوايات نفسها مع الطرف الآخر، فهذا لا يعني أن العلاقة ستكون ناجحة، مادام لكل طرف شخصيته المستقلة.

ومن بين المواضيع التي تناولها اليوتوبر حميد ملوك في فيديوهاته “بتصرف واحد ستجعله يفعل كل شيء لأجلك وستتخلص من الملل في علاقتك” و”أذكى حيلة لجعل الحبيب يتعلق بك ويزيد من اهتمامه وخوفه من خسارتك”.

أمينة كندي