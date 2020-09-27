“الأولى” تعزز شبكتها ببرامج جديدة

ركزت على الدراما والإنتاجات السينمائية والثقافية

أفرجت القناة “الأولى” عن تفاصيل شبكة برامجها للموسم التلفزيوني الجديد، مؤكدة أنها تتضمن العديد من الأعمال، التي تسعى لنيل إعجاب متابعيها. وقالت القناة إن الشبكة الجديدة تتضمن برامج للنقاش السياسي والوثائقيات، وأيضا الدراما والانتاجات السينمائية.

وأوضحت القناة، أنه تفعيلا لدورها في البرامج السياسية، تقترح فسح المجال للشباب لمناقشة العديد من القضايا الراهنة التي تعنى باهتماماتهم وتطلعاتهم من خلال برنامج “شباب في الواجهة”، والذي سيبث كل ثلاثاء. وبالنسبة إلى الأعمال الدرامية، التي تعول عليها القناة لرفع نسب مشاهدتها، تقترح “الأولى” على متابعيها، مشاهدة مسلسل يحمل عنوان “هاينة”، يبث كل أربعاء، والذي يحكي قصة طفلة صغيرة تضطر إلى مغادرة قريتها وهي في سن العاشرة لتشتغل خادمة عند إحدى الأسر الميسورة بفاس، ويعرف العمل مشاركة نخبة من ألمع نجوم الشاشة الصغيرة.

وجاء في بيان القناة، التي توصلت “الصباح” بنسخة منه، أنها أعادت دورة السينما المغربية من خلال تجارب سينمائية لمخرجين مغاربة استطاعوا خلق التميز بأعمالهم الفنية، إذ سيلتقي المشاهدون كل جمعة مع فيلم سينمائي، ويتعلق الأمر بفيلم “ولیلي” من إخراج فوزي بنسعیدي، وفيلم “دوار البوم” من إخراج عز العرب العلوي، و”صمت الفراشات” من إخراج حمید باسكیط، و “دقات القدر” من إخراج محمد الیونسي. كما أنه “استمرارا لإبراز تراث المغرب الأصيل والمتجذر سلوكا وتقالد عريقة عبر فن الاستقبال، عززت شبكتها ببرنامج “ألف مرحبا” الذي يبث كل اثنین في خلال الفترة المسائية، والذي يعتبر سفرا عبر الزمان والمكان عبر الحواضر والقرى، حيث الإنسان المغربي يبرز جزءا من صنوف وتدبير فن العيش، علما أنها اختارت أن تستمر في عرض “إشعاع مملكة” وتقديم جزء ثالث منه.

وجاء في البيان ذاته، أنه وعیا منها بالأهمية البالغة التي تحظى بها المرأة المغربية داخل المجتمع، تحرص “الأولى” على أن تشمل شبكتها البرامجية العديد من المواعيد التي تحتفي بها، وتخص بالذكر برنامج “متألقات” الذي يعرض خلال الفترة الثانية من مساء كل خميس نموذجا ناجحا لنساء كانت لهن أدوار ریادیة في مجالات مختلفة، ويستحضر مسارهن الناجح.

إيمان رضيف