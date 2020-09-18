الصديقي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة سحر الصديقي، أخيرا، بعيد ميلاد ابنتها في جو عائلي بسيط، كما تقاسمت مع متابعيها صورا من أجواء الحفل رفقة زوجها الفنان منصف مالزي ووالديها.

ووجهت الفنانة رسالة إلى ابنتها، التي أكملت سنتها الثانية، قائلة “مرت سنتان على ولادتك، حياتنا تغيرت كان فيها بكاء وصراخ، لكن الأهم كانت السعادة والمشاعر الجميلة والابتسامة..ابنة مثلك هي أجمل وأغلى هدية”. وأضافت الصديقي في رسالتها قائلة “أنت تمنحينا الأمل وكل شيء جميل…رافقتك منذ ولادتك ولن أتوقف عن القيام بذلك على كافة الأصعدة…عيد ميلاد سعيد ابنتي”. وتفاعل عدد من متابعي الصديقي على “إنستغرام” مع رسالتها، وكان من بينهم الفنانة كليلة بونعيلات، التي تمنت عمرا مديدا لابنة سحر الصديقي وحياة سعيدة لها. ومن جهة أخرى، تقاسمت الصديقي مع متابعيها صورا لها رفقة والديها، إذ عبرت عن حبها الكبير لهما قائلة “عشقي الأبدي”.

وارتباطا بجديدها الفني، نشرت الصديقي صورة لها رفقة الممثلة زينب عبيد من مشاهد مسلسل “هاينة”، إذ دعت متابعيها لمشاهدته على قناة “الأولى” قريبا. يشار إلى أن سحر الصديقي خاضت من خلال “ولاد المختار” تجربة جديدة في مجال الدراما التلفزيونية، بعد تجارب سابقة أبرزها مسلسل “زينة”، الذي تقمصت فيه دور مغنية تحدت الظروف وتمكنت من تحقيق شهرة كبيرة.

أ . ك

