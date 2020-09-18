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تمديد الحجر الجزئي بالبيضاء ل 14 يوم أخرى

منذ 46 دقيقة
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بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم 7 شتنبر الجاري، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

قرار التمديد جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

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