الرصد الوبائي ليوم الجمعة … رقم قياسي للاصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97 ألف و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 76 ألف و690 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1755 حالة.

التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1101

الرباط سلا القنيطرة 401

مراكش أسفي 295

سوس ماسة 169

درعة تافيلالت 162

بني ملال خنيفرة 151

طنجة تطوان الحسيمة 116

الشرق 115

فاس مكناس 109

العيون الساقية الحمراء 70

الداخلة وادي الذهب 62

كلميم واد نون 9