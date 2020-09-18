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الرصد الوبائي ليوم الجمعة … رقم قياسي للاصابات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97 ألف و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 76 ألف و690 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1755 حالة.
التوزيع الجغرافي للحالات حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1101
الرباط سلا القنيطرة 401
مراكش أسفي 295
سوس ماسة 169
درعة تافيلالت 162
بني ملال خنيفرة 151
طنجة تطوان الحسيمة 116
الشرق 115
فاس مكناس 109
العيون الساقية الحمراء 70
الداخلة وادي الذهب 62
كلميم واد نون 9